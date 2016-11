Trump macht Milliardärin zur Bildungsministerin

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat eine zweite Frau für sein Kabinett nominiert: Die konservative Bildungsreformerin und Großspenderin Betsy DeVos solle das Bildungsministerium übernehmen, kündigte Trump gestern an. Davor hatte er bereits die Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, zur UNO-Botschafterin der USA im Kabinettsrang ernannt.

„Bildung auf Weltniveau“

DeVos solle einen Kurswechsel in der Bildungspolitik einleiten und verkrustete Strukturen im Bildungssektor aufbrechen, sagte Trump. „Sie wird die Bürokratie brechen, die unsere Kinder zurückhält“, kündigte er an. Ziel sei es, eine „Bildung auf Weltniveau“ anzubieten und den Eltern mehr Spielraum bei der Wahl der Schule für ihre Kinder zu geben.

APA/AP/Carolyn Kaster

DeVos stammt aus einer reichen Unternehmerfamilie und engagiert sich seit Langem für eine konservative Bildungsreform. Unter anderem will sie erreichen, Eltern etwa durch Steuererleichterungen einen Anreiz zu geben, Kinder von wenig effizienten staatlichen Schulen auf privat geleitete Einrichtungen umzumelden.

Lehrergewerkschaft protestiert

Der gegenwärtige Stand des US-Bildungssystems sei „inakzeptabel“, so DeVos nach der Nominierung durch Trump. Nötig sei eine „Transformation“ des Bildungssektors, damit jedes Kind „das höchste Potenzial ausschöpfen“ könne.

Die Lehrergewerkschaft NEA reagierte mit Empörung auf die Nominierung. DeVos habe es sich zum Ziel gemacht, das staatliche Schulsystem „zu privatisieren, zu entprofessionalisieren und zu unterminieren“, kritisierte die NEA-Vorsitzende Lily Eskelsen Garcia.

Aufruf zur Versöhnung

Am Vorabend des Thanksgiving-Feiertags hatte sich Trump mit einem Aufruf zur Versöhnung an die Bürger gewandt. „Wir haben gerade einen langen und verletzenden Wahlkampf hinter uns gebracht“, sagte Trump in einer Videobotschaft aus seinem Golfhotel in Florida. „Die Emotionen gehen hoch, und die Anspannung wird sich nicht über Nacht legen.“

Er bete nun dafür, „dass wir anfangen, unsere Gräben zu überbrücken, und bestärkt durch ein gemeinsames Ziel als ein Land voranschreiten“, sagte der Rechtspopulist. „Das wird leider nicht schnell geschehen, aber wir haben nun die Chance, Geschichte zu schreiben und wirklichen Wandel nach Washington zu bringen.“

Trump verbringt den heutigen Thanksgiving-Tag, den US-Bürger traditionell im Kreise der Verwandtschaft begehen, mit Teilen seiner Familie in Florida. Danach will er weitere Personalentscheidungen für seine künftige Regierung treffen.