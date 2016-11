Tote bei Anschlag auf Regierungsgebäude in Türkei

In der südtürkischen Stadt Adana ist heute ein Regierungsgebäude von einer heftigen Explosion erschüttert worden. Mindestens zwei Menschen starben. 21 Menschen seien bei der heftigen Detonation auf dem Parkplatz in der Nähe des Eingangs des Amtsgebäudes verletzt worden, sagte Adanas Bürgermeister Hüseyin Sözlü dem Nachrichtensender CNN Türk.

Die Nachrichtenagentur DHA berichtete, eine Autobombe sei detoniert. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

CNN Türk sendete Bilder von einem brennenden Fahrzeug auf dem Parkplatz außerhalb des Gouverneursamtes. Die Wucht der Explosion ließ Fensterscheiben zerspringen. EU-Minister Ömer Celik teilte auf Twitter mit, er habe mit dem Gouverneur gesprochen. Celik sprach von einem „feigen Angriff“ in Adana. Er verurteilte den „Terror“, den die Regierung bis zum Ende bekämpfen werde.

Nähe zur syrischen Grenze

Adana liegt in der Nähe der syrischen Grenze. Am Rande der Stadt befindet sich die Luftwaffenbasis Incirlik, von der unter anderem Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen werden. In der Türkei wurden in jüngster Vergangenheit zahlreiche Bombenanschläge verübt.

Die Regierung hat wiederholt die verbotene Kurdische Arbeiterpartei (PKK) dafür verantwortlich gemacht. Die radikalislamische IS-Miliz hat mehrfach Anschläge in der Türkei für sich reklamiert.