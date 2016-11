Niessl für Vermögenssteuer in SPÖ-Kriterienkatalog

Mehr Steuergerechtigkeit und ein akzentuierteres Auftreten der SPÖ in dieser Frage fordert der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl im APA-Interview. Das Thema faire Steuern beziehungsweise Vermögenssteuer sollte auch im Kriterienkatalog der SPÖ Aufnahme finden, auch wenn das ein Ende der Koalition mit der ÖVP bedeuten könnte. Die Zusammenarbeit mit der FPÖ im Burgenland lobte Niessl.

Mit der ÖVP möglich? - „Nein“

„Ich gehöre nicht zu jenen, der jemandem seinen Besitz neidig ist. Aber wenn man sich die Vermögensbesteuerung in Europa anschaut, sieht man, dass wir in Österreich eine sehr geringe Vermögensbesteuerung haben.“ Der Landeshauptmann hielte es deshalb für den richtigen Ansatz, „ab einer Million Euro Besitz einen moderaten Anteil an Vermögenssteuer“ einzuheben. Auf die Frage, ob das mit der ÖVP gehen werde, antwortete Niessl: „Nein.“

Die SPÖ sei dennoch gut beraten, für eine faire Besteuerung von Vermögen zu sorgen. „Das muss man vielleicht auch in den Wertekatalog reinschreiben. Der Wertekatalog sollte auch die Fairness beim Einheben von Steuern berücksichtigen“, so Niessl. Ob das ein Ende der Koalition mit der ÖVP bedeuten könnte, lässt der SPÖ-Politiker offen. „Jetzt gibt es einmal diese Koalition, und nach der nächsten Wahl muss man schauen, wie kann die Sozialdemokratie zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit kommen.“

Niessl: Neuwahlen 2017

Niessl rechnet mit Neuwahlen im kommenden Jahr. „Die meisten schätzen wohl realistisch ein, dass 2017 gewählt wird. Ich persönlich sage, wenn man gut arbeitet, soll man bis 2018 weitermachen. Es gibt sowohl in der SPÖ als auch in der ÖVP Minister, die gut zusammenarbeiten und etwas weiterbringen, aber es gibt auch Leute, die die Koalition torpedieren. Das ist meiner Meinung nach der Herr Lopatka (ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka, Anm.), der vieles der positiven Arbeit, die von den Ministerien geleistet wird, durch seine Vorgangsweise konterkariert. Nach den Bundespräsidentenwahlen wird man im Jänner klarer sehen.“