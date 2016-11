Champions League: Nächster Dämpfer für „sorglose“ Bayern

Nach dem Verlust der Tabellenführung in der deutschen Bundesliga hat Bayern München gestern in der Champions League den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Durch die 2:3-Pleite in Rostow ist die Chance auf den Gruppensieg dahin, der einen leichteren Gegner im Achtelfinale bedeutet hätte.

„Unser Problem ist, dass wir zu sorglos sind“, sagte Kapitän Philipp Lahm. Trainer Carlo Ancelotti muss jedenfalls rasch wieder in die Erfolgsspur finden, wartet doch schon am Samstag ein weiteres wichtiges Spiel.

