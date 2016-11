Kärntner Kindergarten wegen Noroviren gesperrt

Ein Kindergarten in Villach-Maria Gail (Kärnten) ist gestern laut „Kleiner Zeitung“ (Onlineausgabe) gesperrt worden. 25 Kinder sowie sechs Mitarbeiterinnen sind an Noroviren erkrankt. In Fellach gibt es einen Verdachtsfall.

