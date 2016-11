Statt Tirol: Pistengerät landete in norddeutschem Seefeld

Ausgerechnet eine Tiroler Spedition hat Seefeld in Tirol mit einem 900 Kilometer entfernten Seefeld in Norddeutschland verwechselt. Ein deutscher Stammgast, der regelmäßig in Tirol Urlaub macht, schickte ein Foto davon ins richtige Seefeld.

