Pensionen: Beamte dürften auch Hunderter bekommen

Der Pensionhunderter wird wohl auch den Beamten zugutekommen. Davon ging man heute in beiden Koalitionsparteien aus. Zitieren lassen wollte sich in der SPÖ niemand. Jedoch wurde darauf verwiesen, dass es traditionell so sei, dass entsprechende Erhöhungen auch den öffentlich Bediensteten zugestanden werden.

Rein technisch belastet die Erhöhung bei den Beamten nicht das Sozialbudget, sondern jenes des von der ÖVP geleiteten Finanzministeriums. Für die Volkspartei hatte ÖAAB-Obmann August Wöginger im „Kurier“ klargemacht, dass er mit der Gesetzesvorlage nur mitgehen würde, wenn auch die Beamten zusätzlich zur außer Streit stehenden Erhöhung von 0,8 Prozent einmalig hundert Euro bekommen.

Ausständig ist damit vor allem die Zustimmung von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), der dem Vernehmen nach schon wenig beglückt darüber war, dass der Ministerrat am Dienstag dem Zusatzgeld für den ASVG-Bereich zugestimmt hatte.