Drei türkische Soldaten bei Angriff in Syrien getötet

Bei einem Angriff im Norden Syriens sind in der Nacht auf heute drei türkische Soldaten getötet und mehrere weitere verletzt worden. Die türkische Armee machte heute Früh syrische Regierungstruppen für den Vorfall verantwortlich.

Zunächst hatte die türkische Nachrichtenagentur Dogan berichtet, es habe sich um einen Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehandelt. Die Armee sprach von zehn Verletzten, in dem Dogan-Bericht wurde die Zahl der Verletzten mit sieben angegeben.

Der Angriff ereignete sich in der Region al-Bab. Es war das erste Mal seit dem Beginn eines türkischen Militäreinsatzes auf syrischem Gebiet am 24. August, dass die Türkei syrische Regierungstruppen für einen Angriff auf türkische Soldaten verantwortlich machte. Dogan zufolge wurden die Verletzten in die Türkei geflogen und in der südlichen Grenzregion Gaziantep ins Krankenhaus gebracht.