Raubüberfall auf Familie in Vorarlberg genau geplant

Der Raubüberfall auf ein Götzner Einfamilienhaus (Vorarlberg) gestern Abend ist von den Tätern genau geplant worden. Sie arbeiteten als Paketzusteller und hatten dem Hausbesitzer in letzter Zeit mehrmals Pakete an seine Geschäftsadresse zugestellt. Sie waren deshalb davon ausgegangen, dass in dem Haus Geld zu holen sei.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at