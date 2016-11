Klarer Kurs von EU-Abgeordneten

Das EU-Parlament hat sich am Mittwoch mit großer Mehrheit vorerst gegen weitere Beitrittsgespräche mit der Türkei ausgesprochen und damit ein „deutliches Signal“ an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gesandt. Die Repressionen nach dem Putsch in der Türkei im Juli seien „unverhältnismäßig“ gewesen, so die Begründung der EU-Abgeordneten. Das EU-Parlament ist die erste EU-Institution, die sich gegen die Gespräche stellt.

