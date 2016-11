Großbrände in Israel: Wohnviertel in Haifa geräumt

Israel hat seit Tagen mit Großbränden zu kämpfen. In der Hafenstadt Haifa mussten heute nach Angaben der Polizei Wohngebiete geräumt werden, mindestens zwei Menschen erlitten Verletzungen durch Rauch.

Die Brände wüten in mehreren Teilen des Landes.

Russlands Präsident Wladimir Putin habe Regierungschef Benjamin Netanjahu bei einem Telefonat die sofortige Entsendung von zwei riesigen Löschflugzeugen zugesagt, teilte Netanjahus Büro mit.

Griechenland und Kroatien hatten ebenfalls bereits Hilfe zugesagt. Die Brände wüteten in mehreren Landesteilen, darunter in der Gegend um Nazareth und Jerusalem. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. In Israel herrscht eine lange Trockenheit, und starke Winde fachen die Brände weiter an.