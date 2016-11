Europa League: Salzburg hat nichts zu verlieren

Mit dem Rücken zur Wand spielt Salzburg offenbar am besten. Nach drei Niederlagen in Folge, zwei davon in Heimspielen, zum Auftakt der Europa League schienen die „Bullen“ schon so gut wie ausgeschieden. Doch mit dem unerwarteten 2:0-Erfolg bei Nizza hat sich das Blatt gewendet.

Die Elf von Oscar Garcia ist im Höhenflug und traut sich heute (19.00 Uhr) auch gegen die heimstarken Russen von Krasnodar einen Sieg zu. Gewinnt Salzburg mit zwei Toren Unterschied, ist der Weg zum „Finale“ gegen Schalke frei.

