Soldaten in Syrien getötet: Türkei kündigt Vergeltung an

Nach dem tödlichen Angriff auf türkische Soldaten in Nordsyrien hat der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim Vergeltung angekündigt. „Diese Angriffe werden ganz bestimmt heimgezahlt werden“, sagte Yildirim heute in Ankara.

Nach Angaben der türkischen Armee wurden heute Früh in der Region al-Bab drei ihrer Soldaten bei einem Luftschlag getötet und zehn weitere verletzt. Die Streitkräfte teilten mit, sie gingen von einem Angriff der syrischen Luftwaffe aus. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien dagegen erklärte, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei für den Angriff verantwortlich gewesen. Das berichtete auch die türkische Nachrichtenagentur DHA.

Die syrische Luftwaffe fliegt normalerweise Angriffe nur in anderen Teilen des Bürgerkriegslandes. Die türkische Armee ist mit von ihr unterstützten sunnitischen Milizen seit August in Kämpfe in Nordsyrien involviert.