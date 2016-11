Totes Baby in Schwechat: Mutter wurde enthaftet

Eine 27-jährige Frau, die im November ihr Neugeborenes in einer Toilette auf dem Flughafen in Schwechat abgelegt hatte, ist heute aus der U-Haft entlassen worden. Das Baby war in weiterer Folge gestorben.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at