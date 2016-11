Europa League: Schwierige Aufgabe für Rapid

Rapid steht am fünften Spieltag der Europa League vor einer schwierigen Aufgabe. Die Hütteldorfer dürfen am Donnerstag (21.00 Uhr) in Genk nicht verlieren, wollen sie ihre Aufstiegschancen intakt halten. Der Gruppe-F-Tabellenführer ist allerdings eine Heimmacht und gewann in der laufenden EL-Saison, inklusive Qualifikation, alle fünf Heimspiele. Neo-Rapid-Trainer Damir Canadi nimmt sich in Belgien trotzdem viel vor: „Wir fahren mit der Einstellung hin, dass wir drei Punkte wollen“, sagte der Wiener. Dafür sei allerdings eine „überragende Leistung“ notwendig.

Mehr dazu in sport.ORF.at