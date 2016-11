Formel 1: Rosberg sehnt ersten Titel herbei

Die Entscheidung, wer Formel-1-Weltmeister 2016 wird, fällt am Sonntag (14.00 Uhr MEZ, live in ORF eins) im letzten Saisonrennen in Abu Dhabi. WM-Leader Nico Rosberg reicht selbst bei einem Sieg seines Mercedes-Stallrivalen Lewis Hamilton ein dritter Platz, um den heiß ersehnten ersten Titel zu holen. „Ich werde alles geben“, versicherte der Deutsche. Hamilton hat die angepeilte Titelverteidigung längst nicht mehr in eigener Hand. „Aber ich kann und werde nicht aufgeben“, sagte der Brite.

Mehr dazu in sport.ORF.at