Flaschenpost kehrt nach 40 Jahren zurück

Eine nach 40 Jahren aufgetauchte Flaschenpost soll morgen an ihre Absenderin zurückgegeben werden. Die aus Köln (Deutschland) stammende Frau hatte die Flaschenpost 1976 während eines Urlaubs in die Nordsee geworfen.

Anfang Oktober fand eine Bochumerin die Flasche mit der noch lesbaren Botschaft am Strand der Insel Ameland in den Niederlanden. Per Facebook suchte sie nach der Absenderin - zunächst mit ernüchterndem Ergebnis, denn angeblich war die Frau vor einigen Jahren gestorben. Dann die überraschende Wende: Nach Angaben der Stadt Köln fanden Mitarbeiter des Stadtarchivs heraus, dass die Dame sehr wohl noch lebt. Nach ihrer Heirat habe sie ihren Namen geändert und wohne nun - nach mehreren Jahren in den USA - wieder in Köln.