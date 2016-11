Freddie Mercury: Der Aufstieg der „Killer-Queen“

Schon zu Lebzeiten war er eine Legende - und er ist es erst recht seit seinem Tod vor genau 25 Jahren: Queen-Sänger Freddie Mercury. Den Durchbruch brachte das Lied „Killer Queen“, die Band war in der Folge stilprägend für die 70er und 80er, Songs wie „We Are the Champions“ und „We Will Rock You“ sind bis heute Hymnen.

Was nach einer klassischen Popstarkarriere klingt, war jedoch genau das Gegenteil. Mercury war eine komplexe Persönlichkeit, einerseits sensibel, einfühlsam und ruhig, andererseits ein Vulkan an Expressivität und voll Eskapaden.

Mehr dazu in Von Vaudeville bis Hardrock