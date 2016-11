Nimmt es Schulz mit Merkel auf?

Einer der profiliertesten Europapolitiker verlässt Brüssel, um zu Hause in Deutschland seine politische Karriere fortzusetzen: Martin Schulz, derzeit noch EU-Parlamentspräsident, tritt für die SPD bei den Bundestagswahlen im kommenden Jahr an. Martin Schulz gilt aber als möglicher Kanzlerkandidat der SPD oder zumindest als Kandidat für das Außenamt, sollte Frank-Walter Steinmeier deutscher Bundespräsident werden.

Suche nach Arbeitskräften in Gastronomie

In Österreichs Gastronomie können Tausende Stellen nicht besetzt werden. Gerade jetzt, kurz vor Beginn der Winter- und Skisaison, suchen viele heimische Gastronomiebetriebe nach Personal für Küche und Service. Aber für viele offene Stellen gibt es keine Bewerber. Dazu live in der ZIB2: Gewerkschaftsvertreter Berend Tusch sowie der Hotelier und NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn.

Dämpfer für Österreichs Iran-Geschäfte?

Österreichische Unternehmen entdecken den Iran als Hoffnungsmarkt. Das vor allem, seit die USA mit dem Iran ein Atomabkommen abschlossen haben. Aber diese neuen Möglichkeiten auf einem 75-Millionen-Menschen-Markt könnten auch bald wieder zu Ende sein. Nämlich dann, wenn der neue US-Präsident Trump seine Ankündigung wahr macht, den Iran-Deal rückgängig zu machen.

Ich, Daniel Blake

Regisseur Ken Loach gilt in Großbritannien als Institution: Seit knapp 50 Jahren bezieht er mit seinen sozialkritischen Filmen gesellschaftspolitisch Stellung. „Ich, Daniel Blake“ heißt sein neuestes Werk, das in diesem Jahr auch mit der Goldenen Palme bei den Filmfestspielen von Cannes ausgezeichnet worden ist. Darin zeichnet der Filmemacher die Hürden der Bürokratie für hilfsbedürftige Menschen in Großbritannien nach.

