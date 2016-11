Stararchitekt Foster soll Prado-Erweiterung gestalten

Der britische Stararchitekt Norman Foster soll den Erweiterungsbau des Prado-Museums in Madrid gestalten. Der 81-Jährige gewann den Auftrag für den Ausbau des früheren Armeemuseums gemeinsam mit dem spanischen Architekten Carlos Rubio, wie das Museum heute mitteilte. Fosters und Rubios Entwurf respektiere und würdige, was bereits da sei, passe sich jedoch den Erfordernissen unserer Zeit an, hieß es.

Die Erweiterung des Prado soll im Salon de Reinos untergebracht werden - einem der einzigen verbleibenden Gebäude der Königsresidenz Buen Retiro. Das von König Felipe IV. im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude ist älter als der Prado, der 1819 eröffnet wurde. Das Museum erwarb das Gebäude vergangenes Jahr, nachdem das darin lange untergebrachte Armeemuseum nach Toledo verlagert worden war.

Die Pläne von Foster und Rubio sehen vor, die südliche Fassade des rosafarbenen Renaissancegebäudes zu öffnen, um ein riesiges Atrium zu schaffen, das den Eindruck der Offenheit vermittelt soll. Foster erklärte, er sei „geehrt“ an der nächsten Phase der Erweiterung des Prado mitzuwirken. Der weltweit tätigte Stararchitekt ist unter anderem für die Londoner Millennium-Brücke bekannt.