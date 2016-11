EU-Parlamentspräsident Schulz wechselt nach Berlin

Der Wechsel von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in die deutsche Innenpolitik reißt in Brüssel wie in Berlin politische Baustellen auf: Das Gerangel um die Nachfolge des Sozialdemokraten Schulz im EU-Parlament - die Konservativen haben nun Vorrang - ist voll im Gange, in Deutschland wiederum bahnt sich ein Kräftemessen zwischen Schulz und SPD-Chef Sigmar Gabriel an.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der sich auf ein Vis-a-vis aus seiner eigenen konservativen Fraktion freuen sollte, ist laut eigener Aussage hingegen einfach nur „traurig“.

