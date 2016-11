Flüchtlingspakt: Türkischer Premier richtet Drohung an EU

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat Europa indirekt mit der Aufkündigung des Flüchtlingspakts gedroht. „Wir sind einer der Faktoren, die Europa beschützen. Wenn Flüchtlinge durchkommen, werden sie Europa überfluten und übernehmen. Die Türkei verhindert das“, sagte Yildirim heute im Fernsehen.

Die türkische Regierung hatte zuvor die Forderung des EU-Parlaments nach einem Einfrieren der EU-Beitrittsgespräche scharf kritisiert und zugleich als irrelevant abgetan. „Diese Entscheidung hat überhaupt keine Bedeutung für uns“, sagte Yildirim in Ankara. „Die Beziehungen mit der EU sind ohnehin nicht so eng. Das ist eine Beziehung, die mit Mühe und Not und widerwillig läuft.“

Klarer Kurs von EU-Abgeordneten

Das EU-Parlament hatte sich heute mit großer Mehrheit vorerst gegen weitere Beitrittsgespräche mit der Türkei ausgesprochen und damit ein „deutliches Signal“ an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gesandt. Die Repressionen nach dem Putsch in der Türkei im Juli seien „unverhältnismäßig“ gewesen, so die Begründung der EU-Abgeordneten. Das EU-Parlament ist die erste EU-Institution, die sich gegen die Gespräche stellt.

