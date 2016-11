Zehntausende auf der Flucht vor Flammen

Nach schweren Waldbränden in Israel sind weiter Zehntausende auf der Flucht. Allein in der Hafenstadt Haifa wurden am Donnerstag 60.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die israelische Rechts-Regierung geht davon aus, dass einige der Feuer gelegt wurden und vermutet einen „terroristischen“ Hintergrund. Premier Benjamin Netanjahu kündigte an, jede Brandstiftung als „Terrorakt“ zu verfolgen. Vertreter der israelischen Araber wiesen Unterstellungen, jemand aus ihrer Gemeinschaft sei für die Brände verantwortlich, als rassistisch zurück. Die palästinensische Autonomiebehörde teilte mit, sie wolle die Löscharbeiten unterstützen.

