Experte Knaus zu Streit zwischen EU und Türkei

Das EU-Parlament hat heute ein starkes politisches Signal gesetzt. Die Beitrittsgespräche mit der Türkei sollen wegen des autoritären Kurses des türkischen Präsidenten Erdogan auf Eis gelegt werden. Der türkische Präsident Erdogan hält die Abstimmung des EU-Parlaments für bedeutungslos. Dazu im Studio ist Gerald Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative.

Heftige Brände in Israel

Seit Tagen wüten heftige Brände in Israel. Vor allem in der Hafenstadt Haifa spitzt sich die Lage dramatisch zu. Zehntausende Menschen müssen flüchten und in Sicherheit gebracht werden.

