Deutschland: Pensionsangleichung Ost-West bis 2025

Die Spitzen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD in Deutschland haben sich nach Angaben aus der Koalition heute Abend auf einen Einstieg in die Anhebung der Pensionen in Ostdeutschland (ehemalige DDR) auf das Niveau in Westdeutschland im Jahr 2018 verständigt.

Abgeschlossen sein solle die Angleichung der Rentenwerte bis 2025, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters. Laut einem vier Punkte umfassenden Ergebnispapier, auf das sich die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt in Berlin verständigten, wurden zudem Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente für Beschäftigte, die aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig aus der Erwerbsleben ausscheiden, vereinbart.

Diese Verbesserungen würden in den Jahren 2018 bis 2024 vollzogen. Rasch verabschiedet werden soll dagegen die bereits vereinbarte Reform der Betriebsrenten. Keine Einigung gab es den Angaben zufolge bei der im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellten Solidarrente für langjährige Beitragszahler mit Minirenten. Dafür würden „weiterhin unterschiedliche Modelle“ geprüft, heißt es in dem Beschluss.