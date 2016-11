Pilotenstreik bei Lufthansa geht heute weiter

Der Lufthansa-Pilotenstreik geht in den dritten Tag. Seit Mitternacht sind die Flugzeugführer der Kurzstreckenflieger 24 Stunden lang im Ausstand. Insgesamt fallen am heute deshalb 830 Inlands- und Europaflüge aus, in Wien sind alle 22 Lufthansa-Flüge davon betroffen.

Gestern wurden noch gut 900 Flüge aus dem Flugplan genommen nach 880 am Mittwoch. Allerdings wurden an diesen beiden Tagen auch die Lufthansa-Interkontinentalstrecken bestreikt. Diese würden heute „nahezu planmäßig“ bedient werden.

APA/dpa/Stefan Puchner

Der Streik der Piloten ist der bereits 14. Ausstand in der seit April 2014 schwelenden Tarifauseinandersetzung zwischen Gewerkschaft und dem Konzern. Er soll morgen fortgesetzt werden.