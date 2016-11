Europa League: Inter Mailand erleidet Schiffbruch

Das Sechzehntelfinale der Europa League wird ohne einige prominente Namen über die Bühne gehen. An oberster Stelle steht dabei Inter Mailand. Der italienische Traditionsclub musste sich gestern abend bei Hapoel Beer-Sheva in Israel trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung noch geschlagen geben und verpasste damit vorzeitig den Aufstieg in die K.-o.-Runde. Auch für Adi Hütter und die Young Boys Bern ist in der Gruppenphase Endstation.

