Kurz lobt gute Zusammenarbeit mit Ungarn

Österreich und Ungarn ziehen nach Einschätzung von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) in der Flüchtlingskrise an einem Strang. Gemeinsames Ziel sei ein Schutz der europäischen Außengrenzen und die Verringerung der Flüchtlingszahlen, sagte Kurz gestern Abend der ungarischen Nachrichtenagentur MTI. „Die Zusammenarbeit mit Ungarn, und vor allem mit Außenminister Peter Szijjarto, war stets gut.“

„Österreich bildet eine Brücke“

Kurz äußerte sich laut MTI in Wien bei einem Treffen mit ausländischen Journalisten. Die EU-Staaten sollten sich entschlossener am Schutz der Außengrenzen beteiligen, forderte der Minister, der in diesem Zusammenhang auch Österreichs Hilfsbereitschaft unterstrich.

Mit einem Beitritt zum Visegrad-Bündnis (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei) wie von der FPÖ gewünscht rechnet Kurz nicht. „Österreich bildet eine Brücke zwischen dem westlichen und östlichen Teil Europas, die Visegrad-Länder wiederum sind wichtige Partner für Österreich.“