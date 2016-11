Israel will Lautsprecher auf Moscheen verbieten

Israelische Parlamentarier gehen gegen die angebliche Lärmbelästigung durch Moscheen vor. Sie wollen Lautsprecher auf Gebetshäusern verbieten. Über einen entsprechenden Gesetzesvorschlag sollen voraussichtlich in der kommenden Woche die Abgeordneten in Jerusalem das erste Mal abstimmen.

„Hunderttausende (...) leiden andauernd und jeden Tag unter dem Lärm, der durch die Rufe der Muezzins in den Moscheen verursacht wird“, heißt es in dem Entwurf.

Netanjahu unterstützt Initiative

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat bereits harten Widerstand angekündigt, sollte das Gesetz verabschiedet werden. Die Muezzins fordern die gläubigen Muslime fünfmal am Tag zum Gebet auf, auch spät am Abend und zeitig in der Früh.

Ein Ministerausschuss hat bereits für das Gesetz gestimmt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unterstützt die Initiative. Ultraorthodoxe Kräfte in der Regierung hatten kurzzeitig protestiert, weil sie selbst Nachteile für den Schabbat befürchteten. Nun soll sich die Regelung auf die Nacht beschränken.