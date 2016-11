Grazer „Heimweg-Telefon“ gut angenommen

Seit Anfang November gibt es in Graz die Möglichkeit, sich am Wochenende vom so genannten „Heimweg-Telefon“ telefonisch nach Hause begleiten zu lassen. Dieses neue Service wird offenbar angenommen - die Zahl der Anrufe steigt.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at