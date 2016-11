Kolumbien: Neuer Vertrag nährt Hoffnung auf Frieden

Ein dauerhaftes Ende des Konflikts zwischen der kolumbianischen Regierung und der linken Guerilla FARC ist in greifbare Nähe gerückt. Gestern unterzeichneten Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos und der Kommandeur der FARC, Rodrigo „Timochenko“ Londono, ein überarbeitetes Friedensabkommen. In seiner ersten Version war der Vertrag in einer Volksabstimmung abgelehnt worden, das neue Papier muss nun nur noch vom Parlament abgesegnet werden.

