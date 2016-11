Haselsteiner würde Hofer nicht zu Festspielen Erl einladen

Unternehmer Hans Peter Haselsteiner würde einen Bundespräsidenten Norbert Hofer nicht zu den Festspielen Erl einladen. „Nicht, so lange ich Präsident der Festspiele bin“, sagte Haselsteiner gestern in Innsbruck. Wenn das Land Tirol ihn trotzdem dazu „zwinge“, würde er seine Präsidentschaft zurücklegen, so Haselsteiner.

