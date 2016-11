Hofburg-Wahl: Wahlkampfabschlüsse diesmal unter Dach

Weil das Wetter Anfang Dezember ziemlich unfreundlich sein kann, finden die Wahlkampfabschlüsse für die Hofburg-Stichwahl diesmal nicht im Freien statt. FPÖ-Kandidat Norbert Hofer lädt in die Wiener Börse, der von den Grünen unterstützte Alexander Van der Bellen in die „Lloonbase 36“ in Favoriten.

Vor der aufgehobenen Stichwahl vom 22. Mai beendeten beide Kandidaten den Wahlkampf mit großen Schlussveranstaltungen unter freiem Himmel: Hofer ganz in der FPÖ-Tradition auf dem Viktor-Adler-Markt im zehnten Wiener Gemeindebezirk, Van der Bellen im Votivpark nahe der Universität Wien.

Auch auf Wahlkampftouren im Freien verzichtet Van der Bellen in der letzten Woche weitgehend. Hofer wird am Montag in Oberösterreich und am Mittwoch in Niederösterreich um Stimmen werben. Beider Terminkalender ist voll mit Interviewterminen und Medienauftritten.