Wien: Konferenz zu weltweiter Christenunterdrückung

Die Verfolgung von Christen und die Verletzung der Religionsfreiheit in Europa sind die Schwerpunkte einer internationalen Konferenz morgen in Wien. Bei der Konferenz werden Vertreter von Politik, Medien und Religionsgemeinschaften über Herausforderungen in Europa und weltweit informieren und mögliche Lösungsansätze diskutieren.

Mehr dazu in religion.ORF.at