Europa League: Canadi sieht trotz Rapid-Aus Fortschritt

Damir Canadi hat auch sein zweites Match als Rapid-Trainer verloren. Nach dem 1:2 in der Bundesliga in Salzburg verloren die Wiener gestern in Genk mit 0:1 und verspielten damit vorzeitig die Aufstiegschance in der Europa League. Bei aller Enttäuschung wies Canadi, der eine Systemumstellung vornahm, aber auch auf die positiven Aspekte des Belgien-Gastspiels hin. Vor allem in der zweiten Hälfte sei ein Fortschritt erkennbar gewesen.

