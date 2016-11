Ski Nordisch: Gruber führt Kombinierer in WM-Winter

Morgen geht es in Ruka (Finnland) auch für die Nordischen Kombinierer los. Bernhard Gruber führt das ÖSV-Team in die neue Weltcup-Saison mit dem Highlight WM 2017 in Lahti. Der 34-jährige Jungpapa wird dort seinen WM-Titel auf der Großschanze von Falun 2015 verteidigen. Neben Gruber ist aber auch dem altersstrukturell gut durchgemischten ÖSV-Team insgesamt viel zuzutrauen.

