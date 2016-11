Werk von Mohammed-Zeichner Vilks abgebrannt

Eine große Holzinstallation des schwedischen Künstlers Lars Vilks in Südschweden ist gestern Abend teilweise niedergebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Vilks ist durch seine Karikaturen des Propheten Mohammed bekannt geworden und wird häufig bedroht.

APA/AP/TT/Björn Lindgren

2015 war er das Ziel eines Attentats in einem Kulturcafe in Kopenhagen. Das Kunstwerk mit dem Namen „Nimis“ besteht aus mehreren Holztürmen, Gängen und Brücken. Es wurde 1980 im Naturreservat Kullaberg in Höganäs im südschwedischen Schonen errichtet. Insgesamt soll ein Viertel der Skulptur bei dem Brand zerstört worden sein.