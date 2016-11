Bürgermeisterinitiative mobilisiert für Van der Bellen

Mit einem Appell vor allem an Nicht- und Weißwähler, am 4. Dezember für Alexander Van der Bellen zu stimmen, wenden sich knapp eine Woche vor der Hofburg-Wahl Dutzende Ortschefs an ihre Gemeindebürger. Der frühere Grünen-Chef stehe für „Verlässlichkeit, Besonnenheit und politische Stabilität“, so die Bürgermeister.

Die Initiative unterstützen derzeit 136 Ortschefinnen und -chefs von SPÖ, ÖVP und „Bürgerlisten“ aus allen neun Bundesländern. „Wir sind der Meinung, dass Österreich gerade in unruhigen Zeiten eine Persönlichkeit an der Spitze des Staates braucht, die für Verlässlichkeit, Besonnenheit und politische Stabilität steht“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

„Alexander Van der Bellen muss man nicht aus Begeisterung, aber nach reiflicher Überlegung wählen“, versucht man Skeptiker zu überzeugen. Erwähnt wird in der Erklärung auch, dass der Ex-Grünen-Chef im Kaunertal in den Tiroler Bergen aufgewachsen ist und ihm die Stärkung der ländlichen Regionen „genauso wichtig“ sei wie die Städte.