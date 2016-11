Mord in französischem Heim: Verdächtiger identifiziert

Nach dem Mord in einem Missionarsaltersheim in Südfrankreich haben die Behörden einen Verdächtigen identifiziert. Er werde nun gesucht, sagte der Staatsanwalt von Montpellier, Christophe Barret, heute.

AP

Das Motiv des Mannes sei noch unklar, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gebe es aber keine Hinweise auf Terrorismus. Man verfolge vielmehr eine „lokale Spur“.

Der vermummte Täter hatte gestern eine Pflegerin in der Einrichtung in Montferrier-sur-Lez nahe Montpellier erstochen und eine weitere verletzt. In der Nähe des Tatorts sei ein Fahrzeug gefunden worden, in dem eine Softair-Waffe gelegen sei - solche Waffen können keine lebensgefährlichen Verletzungen verursachen. Das Altersheim wird von einer Missionarsgesellschaft betrieben, dort leben viele pensionierte Priester. Keiner der Bewohner wurde verletzt.