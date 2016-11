Mindestens 31 Tote bei Zugsunglück im Iran

Bei der Kollision zweier Züge im Norden des Iran sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 70 weitere seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte der Gouverneur der Provinz Semnan, Mohammed Resa Chabbas, heute dem staatlichen Fernsehsender Irib.

APA/AFP/Tasnim News

Laut dem TV-Sender raste der Passagierzug in der Früh in einen Schnellzug, der wegen einer Panne auf freier Strecke gestoppt hatte. Zwei Waggons des Expresszuges, der von Tabris nach Maschhad fuhr, gingen in Flammen auf.

Waggons stürzten um

Die ersten vier Waggons des aufgefahrenen Zuges entgleisten und stürzten um. Die mechanische Panne des Expresszuges sei möglicherweise durch das kalte Novemberwetter ausgelöst worden, sagte Gouverneur Chabbas.

Die Opfer wurden in Krankenhäsuer in Semnan und Damghan gebracht. Der Direktor der Hilfsorganisation Roter Halbmond in der Provinz, Hassan Schokrollahi, sagte, die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig, weil sich der Unglücksort an einem entlegenen Ort befinde.