Bundesheer stellt Justizwache Fahrzeuge zur Verfügung

Das Bundesheer transportiert künftig gefährliche Häftlinge in Panzerfahrzeugen und unterstützt so die Justizwache. Das kündigten Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) und Justizminister Wolfgang Brandstetter heute in Salzburg an.

