Großbrand in Slum von Mumbai

In einem Slum im Norden der indischen Wirtschaftsmetropole Mumbai ist heute ein Brand ausgebrochen. Das Feuer nahm in einem Möbelmarkt in Oshiwara seinen Ausgang. Indische Medien berichteten von mehreren Explosionen, wahrscheinlich ausgelöst durch Gaszylinder, die von den Flammen erfasst wurden.

Reuters/Shailesh Andrade

Zu möglichen Opfern machte die Polizei zunächst keine Angaben. Das Gebiet wurde weiträumig evakuiert und der Verkehr um den ansonsten sehr belebten Stadtteil herumgeleitet.