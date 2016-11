Hofburg-Wahl: FPÖ hat noch einmal 2,6 Mio. Euro investiert

Die FPÖ hat noch einmal 2,6 Mio. Euro in die Bundespräsidentenwahl investiert. Das geht aus einer heute online veröffentlichten Offenlegung hervor.

Damit hat die Partei fast sechs Mio. Euro für den seit neun Monaten laufenden Wahlkampf ausgegeben („Stichtag“ für den ersten Wahlgang war der 23. Februar). Die Endabrechnung wird laut FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl nach der Wahl erfolgen.

Ausschließlich Parteimittel

Das Bundespräsidentenwahlgesetz verpflichtet die Kandidaten, spätestens eine Woche vor der Wahl offenzulegen, wie viel Geld sie von Parteien und anderen Großspendern erhalten haben. Die Endabrechnung muss drei Monate nach dem Wahltag vorliegen.

Während der von den Grünen unterstützte Kandidat Alexander Van der Bellen auch auf private Spender baut, finanziert die FPÖ den Wahlkampf ihres Kandidaten Norbert Hofer laut der heute erfolgten Offenlegung ausschließlich aus Parteimitteln.

1,4 Mio. für aufgehobene Stichwahl

Dieser zufolge hat die FPÖ bis 25. November 2.645.032,06 Euro in den Wahlkampf investiert, die formal noch nicht wieder mit der Bundespartei fusionierten Freiheitlichen in Kärnten haben weitere 8.703,25 Euro beigetragen.

Dazu kommen 1,4 Mio. Euro für die vom Verfassungsgerichtshof aufgehobene Stichwahl am 22. Mai und 1,9 Mio. Euro für den ersten Wahlgang am 24. April. Die Offenlegung betrifft laut Kickl alle Kosten, die seit der aufgehobenen Stichwahl angefallen sind - also auch jene für den verschobenen Wahltag am 2. Oktober.