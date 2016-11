Pistenraupe im richtigen Seefeld angekommen

Nach einer Irrfahrt bis in den Norden Deutschlands ist heute eine bestellte Pistenraupe in Seefeld in Tirol angekommen. Ein Tiroler Frächter hatte die Raupe versehentlich nach Seefeld bei Bad Oldesloe geliefert.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at