Europa League: Salzburg trauert „fünf Toren“ nach

Die Ursache für das vorzeitige Aus in der Europa-League-Gruppenphase war bei Salzburg schnell gefunden - zumindest was das bittere 1:1 gestern in Krasnodar betrifft. Hochkarätige Gelegenheiten en masse hatten die Gäste ausgelassen, ehe im Finish der Ausgleich für die Hausherren fiel. „Fünf Toren“ trauerte Valentino Lazaro nach. „Sechs klare Chancen“, machte Trainer Oscar Garcia aus. Aus der Leistung schöpfte man dennoch Zuversicht.

