Christbaum vor Parlament kommt aus Steiermark

Ein zwölf Meter hoher Christbaum aus der Obersteiermark steht nun auf der Rampe des Parlaments. Heute wurde die vom Forstamt der Stadt Wien zur Verfügung gestellte Fichte offiziell von Andreas Danner, Geschäftsführer des Natur- und Geoparks Steirische Eisenwurzen, an das Parlament übergeben.

APA/Herbert Pfarrhofer

Neben dem Baum kündigt im Hohen Haus auch ein Adventkranz der Diakonie Österreich das Weihnachtsfest an. Diakonie-Direktor Michael Chalupka überreichte ihn in der Säulenhalle an Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ). Der Kranz wurde von Schülern der Inklusiven-Fit-Schule der Diakonie in Wien angefertigt.