„Gilmore Girls“: Neues Ende für alte Mädchen

Vor gut einem Jahr hat sich Netflix die Rechte für eine Fortsetzung der Kultserie „Gilmore Girls“ gesichert und fast die gesamte Originalbesetzung sowie die ursprünglichen Drehbuchautoren an Bord geholt. Heute startet die von den Fans langersehnte achte Staffel unter dem Titel „Gilmore Girls: A Year In The Life“ („Ein Jahr im Leben“).

Darin trifft das in Übermaßen kaffeetrinkende Mutter-Tochter-Gespann Lorelai und Rory Gilmore wieder aufeinander und wird in Form einer vierteiligen Miniserie durch Winter, Frühling, Sommer und Herbst begleitet.

