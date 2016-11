Arbeit gegen einen autoritären Staat

Sie suchen in Trümmern nach Verletzten, kämpfen für die Rechte von Frauen, helfen Flüchtlingen oder schreiben Artikel gegen einen autoritären Staat. Einigen der vier Gewinner des Alternativen Nobelpreises ist es nicht möglich gewesen, am Freitag zur Verleihung nach Stockholm zu kommen. So etwa im Falle der für ihren investigativen Journalismus ausgezeichneten Redakteure der türkischen Zeitung „Cumhuriyet“. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Lesen Sie mehr …