Tschechischer Schauspieler Frantisek Peterka gestorben

Der tschechische Schauspieler Frantisek Peterka ist tot. Er starb nach Angaben der Agentur CTK im Alter von 94 Jahren in der Nacht auf heute in einem Hospiz in Liberec. In der Rolle des Fantomas in der Fantasy-Kinderserie „Die Märchenbraut“ wurde er auch einem deutschsprachigen Publikum bekannt.

An der Seite der Prinzessin Arabella (Jana Nagyova) spielte Peterka mit blauer Maske den Herrscher der Märchenwelt der Erwachsenen. In den in Umfragen bis heute beliebtesten Episoden des tschechoslowakischen Sandmännchens („Vecernicek“) mimte Peterka später sehr erfolgreich den Berggeist Rübezahl.

Bevor es ihn an die Schauspielschule verschlug, wollte Peterka in seiner Jugend Gewichtheber werden. Er wirkte an Theaterbühnen in Uherske Hradiste und Liberec und war in rund 250 Rollen zu sehen. In äußerst beliebten Spielfilmen der 1970er und 80er Jahre zeigte er sein komödiantisches Talent.