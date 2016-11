Erdogan will Todesstrafengesetz unterschreiben

Nach seiner Drohung mit einer Aufkündigung des Flüchtlingspakts hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die EU auch gewarnt, dass er einer Wiedereinführung der Todesstrafe zustimmen werde.

Sollte das Parlament das beschließen, werde er das Gesetz unterschreiben, sagte Erdogan heute bei einer Rede in Istanbul. „Demokratie besteht darin, den Willen des Volkes zu respektieren“, sagte der Präsident.

Weiteres Vorgehen gegen Gülen-Anhänger

Auch nach der Entlassung und Suspendierung von über 125.000 Staatsbediensteten will die türkische Regierung weiter gegen mutmaßliche Verbündete der Putschisten vorgehen. „Der Kampf wird noch einige Zeit andauern“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Regierungssprecher Numan Kurtulmus der Nachrichtenagentur Reuters.

Einen genauen Zeitrahmen nannte er nicht. Die Anhänger des Predigers Fethullah Gülen seien 40 Jahre lang aktiv gewesen und hätten den Staat unterwandert. „Es wird einige Zeit brauchen.“

Erdogan droht mit Grenzöffnung

Nach dem Votum des EU-Parlaments für ein Einfrieren der Beitrittsgespräche mit der Türkei drohte Erdogan indes mit der Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge Richtung Europa. „Wenn Sie noch weiter gehen, werden die Grenzen geöffnet, merken Sie sich das“, sagte Erdogan in einer Rede in Istanbul an die Adresse der EU.

Ein Kommissionssprecher sagte, man halte am EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen fest. „Wir machen alles, damit es ein Erfolg wird.“ Nächste Woche gebe es weitere Gespräche mit dem türkischen EU-Minister.